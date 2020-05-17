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€ 250 тыс

Патрик ван Анхолт - статистика

Спарта
29 августа 1990 (36)
#15 | Защитник
175 см | 68 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
13
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
71' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
4 : 0
10.05.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Спарта
2 : 2
03.05.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Телстар
4 : 1
22.04.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Спарта
0 : 2
11.04.2026
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НАК Бреда
0 : 0
05.04.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Аякс
4 : 0
14.03.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 1
08.03.2026
Зволле
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 1
28.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Спарта
1 : 1
17.02.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
2 : 2
07.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
3 : 4
18.01.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Спарта
0 : 3
14.12.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2025
НАК Бреда
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
3 : 1
29.11.2025
Спарта
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2025
Фортуна
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 0
08.11.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
0 : 1
02.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
76' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
0 : 2
19.10.2025
Спарта
84' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
3 : 3
04.10.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Спарта
1 : 5
19.09.2025
Твенте
1' - 66'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Спарта
0 : 4
31.08.2025
Фейеноорд
1' - 53'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 3
23.08.2025
Спарта
1' - 90'
86'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 1
17.08.2025
Утрехт
1' - 90'
25'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
6 : 1
09.08.2025
Спарта
1' - 90'
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