Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кевин Малага - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Малага
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1987 (35 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2011 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Ницца (Ницца)
    01.05.2011 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:4 Кан (Кан)
    27.04.2011 46' -90' Марсель (Марсель) 4:2 Ницца (Ницца)
    • Читайте нас: 
    11