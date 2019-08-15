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    Рафинья - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Рафаэль
    Отчество Скарпи
    Фамилия де Алмейда
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' ХИК (Хельсинки) 2:2 Рига (Рига)
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