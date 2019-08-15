Рафинья - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Рафаэль
|Отчество
|Скарпи
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Рафаэль
|Отчество
|Скарпи
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|2:2
|Рига (Рига)