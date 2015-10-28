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    Сергей Алексеев - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Алексеев
    Состав Без клуба
    Родной город Тирасполь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2015 64' -90' Уфа (Уфа) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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