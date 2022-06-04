Денис Алибек - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Алибек
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Алибек
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -64'
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|23.09.2022
|1' -66'
|Финляндия
|1:1
|Румыния
|07.06.2022
|74' -90'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния
|04.06.2022
|65' -90'
|Черногория
|2:0
|Румыния