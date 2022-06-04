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    Денис Алибек - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Денис
    Фамилия Алибек
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1991 (32 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -64' Румыния 4:1 Босния и Герцеговина
    23.09.2022 1' -66' Финляндия 1:1 Румыния
    07.06.2022 74' -90' Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
    04.06.2022 65' -90' Черногория 2:0 Румыния
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