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    Алегре Уилсон - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Алегре
    Фамилия Уилсон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 июля 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2012 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:0 Ангола
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