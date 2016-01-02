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    Рис Уилльямс - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Рис
    Фамилия Уилльямс
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1988 (34 года)
    Рост 187
    Вес 73
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2016 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 6:0 Чарльтон (Чарльтон)
    02.01.2016 79' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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