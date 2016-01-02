Рис Уилльямс - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Уилльямс
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|73
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Уилльямс
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.01.2016
|79' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)