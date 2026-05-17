Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Максимильяно Моралес
Статистика
€ 100 тыс
Максимильяно Моралес - статистика
Нью-Йорк Сити
27 февраля 1987 (39), Гранадеро-Байгоррия
#10 | Полузащитник
160 см | 57 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
14
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 39'
38'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 82'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 82'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 72'
35'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
50'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
61'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 90'
86'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 0
07.03.2026
Орландо Сити
1' - 62'
45'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 74'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
Главные новости
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
1
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
2
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+