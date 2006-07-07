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    Ерген Ялланд - статистика

    Имя Ерген
    Отчество Гуннар
    Фамилия Ялланд
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 17 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:2 Рубин (Казань)
    08.11.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:5 Рубин (Казань)
    29.10.2006 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    02.10.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:4 Локомотив (Москва)
    23.09.2006 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Рубин (Казань)
    13.08.2006 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Рубин (Казань)
    30.07.2006 1' -90' Томь (Томск) 4:0 Рубин (Казань)
    26.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Шинник (Ярославль)
    12.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Торпедо (Москва)
    07.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Томь (Томск)
    07.05.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 ФК Москва (Москва)
    29.04.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 ЦСКА (Москва)
    23.04.2006 1' -90' Локомотив (Москва) 4:4 Рубин (Казань)
    16.04.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Спартак (Москва)
    02.04.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Луч (Владивосток)
    27.03.2006 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Рубин (Казань)
    19.03.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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