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    Ерген Ялланд - новости

    Имя Ерген
    Отчество Гуннар
    Фамилия Ялланд
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 181
    Вес 75
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