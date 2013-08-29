Александр Гейнрих - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Рудольфович
|Фамилия
|Гейнрих
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Имя
|Александр
|Отчество
|Рудольфович
|Фамилия
|Гейнрих
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|5:1
|Актобе (Актобе)
|36'