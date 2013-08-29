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    Александр Гейнрих - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Рудольфович
    Фамилия Гейнрих
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 октября 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2013 1' -90' Динамо (Киев) 5:1 Актобе (Актобе)
    36'
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