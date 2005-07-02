|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|15
|0
|0
|1
|0
|Томь
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Томь (Томск)
|17.09.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Томь (Томск)
|11.09.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|27.08.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Томь (Томск)
|21.08.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|07.08.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|03.08.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|30.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|09.07.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|02.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|25.06.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|19.06.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|ФК Москва (Москва)
|12.06.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.05.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:1
|Томь (Томск)
|15.05.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:0
|ФК Москва (Москва)
|10.04.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|ФК Москва (Москва)
|02.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Рубин (Казань)
|19.03.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|ФК Москва (Москва)
|12.03.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|ФК Москва (Москва)