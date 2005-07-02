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    Будун Будунов - статистика

    Имя Будун
    Отчество Хачабекович
    Фамилия Будунов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Москва 15 0 0 1 0
    Томь 5 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:2 Томь (Томск)
    17.09.2005 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Томь (Томск)
    11.09.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:3 Сатурн (Раменское)
    27.08.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Томь (Томск)
    21.08.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Торпедо (Москва)
    07.08.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    03.08.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 ФК Москва (Москва)
    30.07.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 ФК Москва (Москва)
    09.07.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:1 Сатурн (Раменское)
    02.07.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ФК Москва (Москва)
    25.06.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    19.06.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 ФК Москва (Москва)
    12.06.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    21.05.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 4:1 Томь (Томск)
    15.05.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:0 ФК Москва (Москва)
    10.04.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 ФК Москва (Москва)
    02.04.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:1 Рубин (Казань)
    19.03.2005 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 ФК Москва (Москва)
    12.03.2005 1' -90' Спартак (Москва) 0:2 ФК Москва (Москва)
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