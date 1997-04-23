Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томас Ражанаускас - статистика

    Имя Томас
    Отчество .
    Фамилия Ражанаускас
    Команда Судува
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 1976 (47 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 12 4 0 1 0
    КАМАЗ 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.08.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    23.08.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    16.08.1997 1' -90' Спартак (Москва) 6:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    09.08.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    02.07.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    18.06.1997 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    14.06.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    17.05.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    23.04.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.04.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:5 Торпедо-Лужники (Москва)
    12.04.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    05.04.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    22.03.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    17.03.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    • Читайте нас: 
    11