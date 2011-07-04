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    Кристиан Бенитес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Бенитес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 1986 (36 лет)
    Рост 168
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эквадор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2011 1' -90' Бразилия 4:2 Эквадор
    04.07.2011 1' -90' Парагвай 0:0 Эквадор
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