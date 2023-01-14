Джейк Бидуэлл - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Бидуэлл
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Бидуэлл
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|62' - 90'
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|1' - 80'
|Ковентри
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|90' - 90'
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|35
|1
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|62' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|1' -80'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|03.02.2023
|1' -61'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|20'
|14.01.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12'
|29.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|26.12.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|60'
|21.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|85'
|17.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|10.12.2022
|1' -78'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|66' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|1' -85'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|25.10.2022
|1' -75'
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|58'
|15.10.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|90'
|08.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|04.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|90'
|17.09.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|14.09.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|03.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|13.08.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|28' 64'
|31.07.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)