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Ковентри
Джейк Бидуэлл
Статистика
€ 600 тыс
Джейк Бидуэлл - статистика
Ковентри
21 марта 1993 (33)
#21 | Защитник
183 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
73' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Плимут Аргайл
2 : 4
25.08.2026
Ковентри
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Ковентри
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
73' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Плимут Аргайл
2 : 4
25.08.2026
Ковентри
1' - 90'
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