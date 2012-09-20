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    Даниэль Пачеко - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Пачеко
    Команда Малага
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1991 (32 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2012 61' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    20.09.2012 1' -62' Янг Бойз (Берн) 3:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
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