Даниэль Пачеко - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2012
|61' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|20.09.2012
|1' -62'
|Янг Бойз (Берн)
|3:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)