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    Александр Н'Гади - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Н'Гади
    Команда Штуттгарт Кикерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 ноября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    03.12.2009 82' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Партизан (Белград)
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