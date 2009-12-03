Александр Н'Гади - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Н'Гади
|Команда
|Штуттгарт Кикерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 ноября 1990 (32 года)
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Н'Гади
|Команда
|Штуттгарт Кикерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 ноября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|03.12.2009
|82' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Партизан (Белград)