Хайнц Линднер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Хайнц
|Фамилия
|Линднер
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
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€ 800
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|Имя
|Хайнц
|Фамилия
|Линднер
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сьон
|0:4
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Винтертур
|1:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Австрия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Австрия
|1:3
|Хорватия
|22.09.2022
|Был в запасе
|Франция
|2:0
|Австрия
|13.06.2022
|1' -90'
|Дания
|2:0
|Австрия
|10.06.2022
|Был в запасе
|Австрия
|1:1
|Франция
|06.06.2022
|Был в запасе
|Австрия
|1:2
|Дания
|03.06.2022
|1' -90'
|Хорватия
|0:3
|Австрия