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    Хайнц Линднер - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Хайнц
    Фамилия Линднер
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Родной город Линц
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 июля 1990 (32 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сьон 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Сьон 0:4 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 90' Винтертур 1:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австрия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Австрия 1:3 Хорватия
    22.09.2022 Был в запасе Франция 2:0 Австрия
    13.06.2022 1' -90' Дания 2:0 Австрия
    10.06.2022 Был в запасе Австрия 1:1 Франция
    06.06.2022 Был в запасе Австрия 1:2 Дания
    03.06.2022 1' -90' Хорватия 0:3 Австрия
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