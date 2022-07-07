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    Александр Суворов - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Суворов
    Команда Милсами
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сфынтул Георге 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 60' -90' Мура 05 (Мурска-Собота) 2:1 Сфынтул Георге (Суручены)
    07.07.2022 1' -90' Сфынтул Георге (Суручены) 1:2 Мура 05 (Мурска-Собота)
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