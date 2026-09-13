Был в запасе

Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010