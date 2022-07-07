Александр Суворов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Суворов
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|61
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Суворов
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сфынтул Георге
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|60' -90'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|2:1
|Сфынтул Георге (Суручены)
|07.07.2022
|1' -90'
|Сфынтул Георге (Суручены)
|1:2
|Мура 05 (Мурска-Собота)