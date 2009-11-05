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    Эньо Крастовчев - статистика

    Имя Эньо
    Фамилия Крастовчев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2009 52' -90' Левски (София) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    05.11.2009 75' -90' Левски (София) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
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