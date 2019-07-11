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    Живко Миланов - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Живко
    Фамилия Миланов
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 3 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2019 1' -45' АЕК (Ларнака) 3:0 Левски (София)
    35' 45'
    18.07.2019 1' -90' Левски (София) 2:0 Ружомберок (Ружомберок)
    11.07.2019 1' -90' Ружомберок (Ружомберок) 0:2 Левски (София)
    58'
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