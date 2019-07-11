Живко Миланов - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Живко
|Фамилия
|Миланов
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Живко
|Фамилия
|Миланов
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2019
|1' -45'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|35' 45'
|18.07.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|2:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|11.07.2019
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:2
|Левски (София)
|58'