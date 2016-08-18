Статистика по турнирам

Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Европы 2009/2010