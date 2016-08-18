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    Душан Швенто - статистика

    Полузащитник
    Имя Душан
    Фамилия Швенто
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ружомберок
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2016 1' -90' Славия (Прага) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
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