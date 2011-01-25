Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джейсон Скотланд - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джейсон
    Фамилия Скотланд
    Команда Гамильтон Академикал
    Состав Основной
    Родной город Морвант
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 1979 (44 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2011 62' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    • Читайте нас: 
    11