Джейсон Скотланд - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Скотланд
|Команда
|Гамильтон Академикал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Морвант
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1979 (44 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Скотланд
|Команда
|Гамильтон Академикал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Морвант
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1979 (44 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2011
|62' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)