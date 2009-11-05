Жоау Мартинш - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Мартинш
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Мартинш
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вентспилс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2009
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:1
|Герта (Берлин)
|05.11.2009
|50' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Вентспилс (Вентспилс)