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    Жоау Мартинш - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Жоау
    Фамилия Мартинш
    Команда Вентспилс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вентспилс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2009 1' -90' Вентспилс (Вентспилс) 0:1 Герта (Берлин)
    05.11.2009 50' -90' Спортинг (Лиссабон) 1:1 Вентспилс (Вентспилс)
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