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    Ян Гануш - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Ян
    Фамилия Гануш
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 апреля 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 1' - 90' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 19 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:4 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    26.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    19.02.2023 1' -90' Спарта (Прага) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    29.01.2023 Был в запасе Славия (Прага) 5:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    12.11.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    05.11.2022 1' -90' Сигма (Оломоуц) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2022 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.10.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Виктория (Пльзень)
    08.10.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    02.10.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    18.09.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 0:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.09.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    03.09.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Спарта (Прага)
    27.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    14.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    50'
    07.08.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    31.07.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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