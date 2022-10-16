Ян Гануш - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гануш
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гануш
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|19
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|19.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|12.11.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.11.2022
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|18.09.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.09.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|50'
|07.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.07.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)