Федерико Севиери - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Севиери
|Команда
|Лумеццане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Севиери
|Команда
|Лумеццане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|1' -62'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|02.12.2009
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Лацио (Рим)
|01.10.2009
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:4
|Лацио (Рим)