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    Федерико Севиери - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Федерико
    Фамилия Севиери
    Команда Лумеццане
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1991 (31 год)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 1' -62' Лацио (Рим) 0:1 Левски (София)
    02.12.2009 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Лацио (Рим)
    01.10.2009 Был в запасе Левски (София) 0:4 Лацио (Рим)
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