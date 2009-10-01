Алессио Лусиани - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Алессио
|Фамилия
|Лусиани
|Команда
|Губбио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риети
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1990 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Алессио
|Фамилия
|Лусиани
|Команда
|Губбио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риети
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1990 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|02.12.2009
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Лацио (Рим)
|01.10.2009
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:4
|Лацио (Рим)