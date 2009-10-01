Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алессио Лусиани - статистика

    #52 | Защитник
    Имя Алессио
    Фамилия Лусиани
    Команда Губбио
    Состав Основной
    Родной город Риети
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1990 (33 года)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 1' -90' Лацио (Рим) 0:1 Левски (София)
    02.12.2009 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Лацио (Рим)
    01.10.2009 Был в запасе Левски (София) 0:4 Лацио (Рим)
    • Читайте нас: 
    11