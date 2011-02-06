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    Энтони Лусталло - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Энтони
    Фамилия Лусталло
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 марта 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2011 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Монако (Монако)
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