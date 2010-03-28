Джанмарко Дзигони - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Джанмарко
|Фамилия
|Дзигони
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Имя
|Джанмарко
|Фамилия
|Дзигони
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2010
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Милан (Милан)
|28.03.2010
|78' -90'
|Милан (Милан)
|1:1
|Лацио (Рим)