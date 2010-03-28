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    Джанмарко Дзигони - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Джанмарко
    Фамилия Дзигони
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1991 (31 год)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2010 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:3 Милан (Милан)
    28.03.2010 78' -90' Милан (Милан) 1:1 Лацио (Рим)
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