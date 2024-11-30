Статистика по турнирам

Англия. Вторая лига 2024/2025 Англия. Кубок 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Англии 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010