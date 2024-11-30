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Корри Эванс
Статистика
Корри Эванс - статистика
Завершил карьеру
30 июля 1990 (36), Белфаст
#30 | Защитник
173 см | 69 кг
Северная Ирландия
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И
Г
П
Ж
К
Брэдфорд Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Моркамб
1 : 0
30.11.2024
Брэдфорд Сити
Был в запасе
Англия. Кубок, 1 раунд
Брэдфорд Сити
3 : 1
02.11.2024
Олдершот
1' - 72'
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