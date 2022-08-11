Джошуа Кинг - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Кинг
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Кинг
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 67'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 78'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 68'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -67'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фенербахче (Стамбул)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|15.09.2022
|1' -66'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -69'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|50'
|18.08.2022
|1' -59'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|8'
|11.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)