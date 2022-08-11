Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джошуа Кинг - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Джошуа
    Фамилия Кинг
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 67' Севилья 2:0 Фенербахче Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 1' - 78' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 1' - 68' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    61'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -67' Севилья (Севилья) 2:0 Фенербахче (Стамбул)
    03.11.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    15.09.2022 1' -66' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    08.09.2022 1' -69' Фенербахче (Стамбул) 2:1 Динамо (Киев)
    50'
    18.08.2022 1' -59' Аустрия (Вена) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    8'
    11.08.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    • Читайте нас: 
    11