Джонатан Макен - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Макен
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Макен
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2009
|1' -69'
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)