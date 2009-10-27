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    Джонатан Макен - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Джонатан
    Фамилия Макен
    Команда Стокпорт Каунти
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2009 1' -69' Барнсли (Барнсли) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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