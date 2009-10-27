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    Иайн Хьюм - статистика

    Нападающий
    Имя Иайн
    Фамилия Хьюм
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 октября 1983 (39 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2009 69' -90' Барнсли (Барнсли) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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