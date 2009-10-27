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    Уго Роберто Коласе - статистика

    Полузащитник
    Имя Уго Роберто
    Фамилия Коласе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1984 (39 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2009 1' -79' Барнсли (Барнсли) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    40'
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