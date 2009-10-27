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    Стивен Фостер - статистика

    Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Фостер
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Уоррингтон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1980 (42 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2009 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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