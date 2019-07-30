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    Адам Глоушек - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Глоушек
    Состав Без клуба
    Родной город Турнов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 декабря 1988 (34 года)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2019 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 4:0 Виктория (Пльзень)
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