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    Эдуардо Гомес Рамос - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Эдуардо Гомес
    Фамилия Рамос
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1992 (31 год)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вильярреал 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2014 80' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    83'
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