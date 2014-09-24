Эдуардо Гомес Рамос - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Эдуардо Гомес
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Эдуардо Гомес
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2014
|80' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|83'