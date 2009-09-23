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    Алессандро Пелликори - статистика

    Нападающий
    Имя Алессандро
    Фамилия Пелликори
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Козенца
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1981 (41 год)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2009 73' -90' Челси (Лондон) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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