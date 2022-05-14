Сергей Тихоновский - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Тихоновский
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|68
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Тихоновский
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|12
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:2
|Астана (Астана)
|09.10.2022
|82' -90'
|Тараз (Тараз)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|87'
|02.10.2022
|90' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|11.09.2022
|65' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|05.09.2022
|69' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.08.2022
|85' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|03.07.2022
|74' -90'
|Аксу (Аксу)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.06.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|47' 90'
|14.05.2022
|63' -90'
|Атырау (Атырау)
|3:3
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|1' -46'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|10.03.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Шахтер (Караганда)