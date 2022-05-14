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    Сергей Тихоновский - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Фамилия Тихоновский
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1990 (32 года)
    Рост 177
    Вес 68
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 12 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:2 Астана (Астана)
    09.10.2022 82' -90' Тараз (Тараз) 0:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    87'
    02.10.2022 90' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Кайрат (Алматы)
    11.09.2022 65' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    05.09.2022 69' -90' Актобе (Актобе) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    21.08.2022 85' -90' Астана (Астана) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    03.07.2022 74' -90' Аксу (Аксу) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    26.06.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:3 Тобол (Костанай)
    19.06.2022 1' -90' Шахтер (Караганда) 1:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    47' 90'
    14.05.2022 63' -90' Атырау (Атырау) 3:3 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    07.05.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Тараз (Тараз)
    02.05.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 1:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    23.04.2022 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 3:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    16.04.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Актобе (Актобе)
    17.03.2022 1' -46' Тобол (Костанай) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    10.03.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:1 Шахтер (Караганда)
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