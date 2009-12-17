Луиш Филипе - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Луиш
|Фамилия
|Филипе
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1979 (43 года)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Луиш
|Фамилия
|Филипе
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1979 (43 года)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2010
|63' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Бенфика (Лиссабон)
|17.12.2009
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|2:1
|АЕК (Афины)