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    Луиш Филипе - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Луиш
    Фамилия Филипе
    Команда Ольяненси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1979 (43 года)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2010 63' -90' Герта (Берлин) 1:1 Бенфика (Лиссабон)
    17.12.2009 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 2:1 АЕК (Афины)
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