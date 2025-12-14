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Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Лукаш Гейда
Статистика
€ 100 тыс
Лукаш Гейда - статистика
Виктория
9 марта 1990 (36)
#2 | Защитник
191 см | 80 кг
Чехия
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Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виктория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
2 : 0
14.12.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
3 : 0
06.12.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Виктория
2 : 1
30.11.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
3 : 3
23.11.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Виктория
3 : 5
09.11.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 2
02.11.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Виктория
2 : 0
26.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Богемианс 1905
0 : 1
18.10.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
3 : 3
05.10.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
0 : 1
28.09.2025
Фастав
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Спарта
2 : 1
20.09.2025
Виктория
Был в запасе
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