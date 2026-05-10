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Чехия. Шанс Лига
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Пардубице
Камил Вацек
Статистика
Камил Вацек - статистика
Пардубице
18 мая 1987 (39), Усти-над-Орлице
#7 | Полузащитник
184 см | 78 кг
Чехия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пардубице
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
1' - 22'
18'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Карвина
1 : 2
08.03.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Пардубице
1 : 1
28.02.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Баник
1 : 4
13.12.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Пардубице
1 : 0
07.12.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
2 : 4
30.11.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Пардубице
0 : 4
22.11.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
2 : 0
09.11.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Пардубице
0 : 1
01.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
3 : 2
14.09.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Пардубице
1 : 1
30.08.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Славия
3 : 1
23.08.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
1 : 1
10.08.2025
Пардубице
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 3
03.08.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
2 : 1
27.07.2025
Пардубице
1' - 65'
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