Статистика по турнирам

Чехия. Шанс Лига 2025/2026 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Лига Европы 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010