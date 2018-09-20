Штеффен Хофманн - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Штеффен
|Фамилия
|Хофманн
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Штеффен
|Фамилия
|Хофманн
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2018
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:2
|Рапид (Вена)
|59'
|20.09.2018
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:0
|Спартак (Москва)