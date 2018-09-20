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    Штеффен Хофманн - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Штеффен
    Фамилия Хофманн
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1980 (42 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2018 1' -90' Спартак (Москва) 1:2 Рапид (Вена)
    59'
    20.09.2018 Был в запасе Рапид (Вена) 2:0 Спартак (Москва)
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