Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бьорн Йонссон - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Бьорн
    Фамилия Йонссон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2012 1' -87' Кипр 1:0 Исландия
    87'
    • Читайте нас: 
    11