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    Мартин Лейсал - статистика

    Вратарь
    Имя Мартин
    Фамилия Лейсал
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кижов
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 198
    Вес 93
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 1 -2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    44'
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