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    Сердар Эйлик - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Сердар
    Фамилия Эйлик
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1990 (33 года)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Галатасарай 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 1' -90' Штурм (Грац) 1:0 Галатасарай (Стамбул)
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