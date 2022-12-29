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    Коке - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Хорхе
    Фамилия Меродио
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1992 (31 год)
    Рост 178
    Вес 74
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 78' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    53'
    25.02.2023 1' - 77' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    22'
    19.02.2023 1' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 90' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 20 0 3 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -78' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    53'
    25.02.2023 1' -77' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    22'
    19.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    12.02.2023 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    57'
    29.01.2023 1' -87' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.01.2023 1' -76' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    15.01.2023 1' -46' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    08.01.2023 1' -73' Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    29.12.2022 80' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    09.11.2022 69' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    15.10.2022 1' -82' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    01.10.2022 1' -73' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    29'
    18.09.2022 1' -73' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    63'
    10.09.2022 46' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    50' 57'
    03.09.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    29.08.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    15.08.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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