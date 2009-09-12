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    Адриано Гримальди - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Адриано
    Фамилия Гримальди
    Команда Оснабрюк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 апреля 1991 (31 год)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2009 72' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 Майнц (Майнц)
    21.11.2009 90' -90' Боруссия (Дортмунд) 0:0 Майнц (Майнц)
    07.11.2009 81' -90' Майнц (Майнц) 1:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    24.10.2009 Был в запасе Майнц (Майнц) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    17.10.2009 81' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Майнц (Майнц)
    19.09.2009 87' -90' Бохум (Бохум) 2:3 Майнц (Майнц)
    12.09.2009 70' -90' Майнц (Майнц) 2:1 Герта (Берлин)
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