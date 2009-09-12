Адриано Гримальди - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Адриано
|Фамилия
|Гримальди
|Команда
|Оснабрюк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Имя
|Адриано
|Фамилия
|Гримальди
|Команда
|Оснабрюк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2009
|72' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Майнц (Майнц)
|21.11.2009
|90' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|0:0
|Майнц (Майнц)
|07.11.2009
|81' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|17.10.2009
|81' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|19.09.2009
|87' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|12.09.2009
|70' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:1
|Герта (Берлин)