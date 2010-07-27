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    Мариус Билашко - статистика

    Нападающий
    Имя Мариус
    Фамилия Билашко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июля 1981 (41 год)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Униря (Урзичень)
    27.07.2010 1' -90' Униря (Урзичень) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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