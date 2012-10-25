Тибериу Бэлан - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Тибериу
|Фамилия
|Бэлан
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Тибериу
|Фамилия
|Бэлан
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2012
|64' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Мольде (Мольде)