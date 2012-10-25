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    Тибериу Бэлан - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Тибериу
    Фамилия Бэлан
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1981 (42 года)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2012 64' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:0 Мольде (Мольде)
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